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Gaziantepli Halıcılar Almanya'da İddialarını Sürdürüyor
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Gaziantepli Halıcılar Almanya'da İddialarını Sürdürüyor

Almanya'da düzenlenen Domotex Hannover 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda stant açan halıcılar, ihracatlarını arttırmayı hedefliyor.

Gaziantepli Halıcılar Almanya'da İddialarını Sürdürüyor

Almanya'da düzenlenen Domotex Hannover 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda stant açan halıcılar, ihracatlarını arttırmayı hedefliyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinden (GAHİB) yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Gaziantep'ten 56 halı firmasının stant açtığı fuarda, bu yıl 81 firmanın stant açtığı aktarıldı.

GAHİB Başkanı Selahattin Kaplan ve Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer, "Makine Halıcılığında Sürdürülebilir Liderlik" Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında fuara katılan firmaları ziyaret etti.

Kaplan, fuara katılan halıcıların morallerinin yüksek olduğunu belirtti.

İhracatını arttırma çabaları yanında uluslararası fuarlarda yeni firmaların da yer alması yönündeki çabalarının bu yıl sonuç verdiğini ifade eden Kaplan, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle bugüne kadar dünyanın önemli fuar organizasyonlarına çıkarma yapan Gaziantepli halıcıların, firmalarının stantlarını açarak ürünlerini sergileme şansı bulduğunu kaydetti.

Fuara ilk kez katılan 12 firma var

Fuarın halıcılar için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu yıl 12 halı firmamız ilk defa uluslararası bir fuara katıldı. Fuarın ilk gününden itibaren stantta yer alan firmalarımızın kendi stantlarına ilgi memnuniyet verici. Sürdürülebilir liderlik için sektörün bütün yönleriyle gelişmesi ve yenilenmesi hepimizin olmazsa olmazıdır. Gaziantepli halıcılar 2017 yılı için 1 milyar 500 milyon dolar hedef koydu. İhracatta bu hedefi yakalayacağımıza inanıyorum. Bütün sektör yıl boyunca tanıtım ve pazarlama çalışmalarını sürdürecektir."

Fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti ileten firma yöneticileri GAHİB Başkanı Selahattin Kaplan'a teşekkür ederek, fuarın ilk gününden itibaren farklı ülkelerden gelen alım heyetleriyle görüşmeler yapmaya başladıklarını, bundan sonraki süreçte de uluslararası fuarlara stant açacaklarını kaydetti.

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