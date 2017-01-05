Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle fıstık ve baklava için yeni ambalaj tasarımlarına yönelik düzenlenen "Gaziantep Yöresel Ürünler Ambalaj Tasarım Yarışması" ödül töreni yarın yapılacak.



Güneydoğu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2017 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı, GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz başkanlığında gerçekleştirildi.



Geçen yılla ilgili genel değerlendirmenin yapıldığın toplantıda, 2017 yılıyla ilgili izlenecek yol haritası belirlenirken, ünlü tasarımcıların baklava ve Antep fıstığı için tasarladığı yüzlerce eserin yarıştığı "Gaziantep Yöresel Ürünler Ambalaj Tasarım Yarışması" ödül töreniyle ilgili son çalışmalar ele alındı.



Çıkmaz, yarışmada 33 tasarımın finale kaldığını ifade ederek yarın jüri tarafından yapılacak son değerlendirmeyle finalistlerin belirleneceğini, ardından da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla, ödül töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi.



Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Çıkmaz, TİM'in desteğiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa gerçekleştirilen yarışmanın sektör için büyük önem taşıdığını belirtti.



2017'nin Gaziantep için yenilenme ve ihracat yılı olarak ilan ettiklerini kaydeden Çıkmaz, şunları ifade etti:



"Dünyanın severek tükettiği baklavamız ve kentimize has Antep fıstığının farklı ambalajlarda tüketiciye sunulması ve ürünlerin hak ettiği değerlerde gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda yer bulabilmesi için önemli bir adım atarak böyle bir yarışma düzenledik. Yarışmanın iç piyasaları ve ihracatı olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Ürünlerimizin değerleri kadar sunumları da tüketici üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır. 6 Ocak 2017 Cuma günü jüri tarafından yapılacak olan nihai değerlendirme sonucunda dereceye girecek olan tasarımların sahiplerine ödülleri törenle verilecektir."