Gaziantep Yeni Meydanına Kavuşuyor

Şehreküstü semtinde yer alan tarihi Şıh Cami ve Şıh Hamamı çevresinde "Şıh Meydanı" düzenlemeleri devam ediyor.



Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, meydan için kamulaştırması yapılan evlerin yıkım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kamulaştırması yapılarak yıkılan binaların yerine meydan ve park yapılacağını belirtti.



Meydanın Gaziantep'in tarihi dokusunun en yoğun olduğu mekanda bulunduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:



"Burası hamamı, camisi ve tarihi Antep evleriyle çok güzel bir alan. Çok güzel bir meydan çalışması yapıyoruz. Hamamın karşısı ve caminin kuzey tarafı olan bölgede kamulaştırma ve yıkım çalışmamız devam ediyor. Daha önce bu bölgede birçok ev ve iş yerinin kamulaştırmasını yaparak yıkmıştık. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep'in çok güzel bir meydanı olacak. Ankara nasıl Hacı Bayram Veli Meydanı ve çevresiyle İstanbul Nasıl Eyüp Sultan Cami ve çevresiyle anılıyorsa Gaziantep'te de Şıh Cami ve çevresi ile anılacak."