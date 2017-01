Gaziantep Yaralıya Müdahale Ederken Araç Çarpan Sağlıkçı Anne, Yaşam Savaşı Veriyor

Gaziantep'te, bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan sağlık görevlisi İlknur Bedir, 11 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. 1.5 yaşındaki oğlu Toprak ile eşinin yaşam savaşını kazanmasını bekleyen Hüseyin Bedir, eşine çarpan sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti. 13 Ocak günü askerden izne gelen Adil Erhan Özdurmuş ile arkadaşları Enes Birincioğlu'nun bulunduğu otomobil, Özdemirbey Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İzinli asker Adil Erhan Özdurmuş'un öldüğü kazada yaralanan gence, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale etmeye başladı. Ancak, sağlık ekibi ve yaralı Enes Birincioğlu'na, bu sırada 20 yaşındaki Oğuzhan P. yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil çarparak devrildi. Kazada, 112 Acil Servis ambulansında görevli olan ve kazazede gence müdahale eden İlknur Bedir ile Berna Kavak ağır yaralandı.



SÜRÜCÜ SERBEST KALDI, YARALI SAĞLIKÇININ EŞİ İSYAN ETTİ



İkinci kazaya neden olan ve alkollü olduğu ileri sürülen Oğuzhan P., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemenin bu kararı ise kaza sonrası yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren sağlık görevlisi bir çocuk annesi İlknur Bedir'in eşi Hüseyin Bedir'in tepkisine neden oldu. Eşinin can kurtarmak için görevini yaparken şimdi ölüm kalım savaşı verdiğini, ancak buna yol açan sürücünün serbest bırakıldığını belirten Hüseyin Bedir tepkisini şöyle dile getirdi:



"Eşim kamu görevlisi. Hayat kurtarmak için gittiği bir kaza yerinde başka bir aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Trafik raporlarında alkollü olduğu belirlenen ve hatalı olarak görünen sürücünün serbest bırakılmasını anlayamıyorum. Eşimin durumu ciddiyetini koruyor. Şu anda beyinde ağır hasar olduğu için uyutuluyor. 1.5 yaşındaki bebeğimiz ise anne sütü bekliyor. Çocuğumun sütü için adalet istiyorum."



SAĞLIK BAKANLIĞI DA DAVA AÇTI



2 sağlık görevlisinin yaralanmasına neden olduğu kazanın ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılan Oğuzhan P. hakkında yeniden şikayetçi olduklarını söyleyen Hüseyin Bedir, şunları söyledi:



"Hem ben kendi avukatım aracılığıyla, hem Sağlık Bakanlığı kendi avukatlarıyla sürücü hakkında şikayetçi olduk. Tek istediğim adaletin sağlanmasıdır. Günlerdir hastanede eşimden gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Şu an dua istiyorum. Ben onun tekrar aramıza döneceğine inanıyorum. Kendisi güçlü bir kadın ve bu durumu atlatacağına inanıyorum. O yeniden ayağa kalkacak ve can kurtarmaya devam edecek, oğlumuz Toprak'ı annesiz bırakmayacak."