Gaziantep ve Kocaeli Sanayi Odasından Komite Toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Kocaeli Sanayi Odası ile hazır yemek, çikolata ve şekerleme sektörüne yönelik ortak komite toplantısı yapıldı.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamada, gıda sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bildirildi.



Gaziantep'in ve Kocaeli'nin ihracatıyla ve projeleriyle ülke ekonomisine yaptığı katkılar üzerine görüşlerin belirtildiği toplantıda gıda sektöründe kullanılan malzemelerin kaliteli ve sağlıklı olması gerektiği, Türkiye'nin ekonomisinin büyümesi için daha fazla gayret gösterileceği kaydedildi.