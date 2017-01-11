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Gaziantep Valiliği: Emniyet Müdürlüğüne Yapılan Saldırının Terör Bağlantısı Yok

Gaziantep Valiliği: Emniyet Müdürlüğüne Yapılan Saldırının Terör Bağlantısı Yok

Gaziantep Valiliği, dün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda terör bağlantısının bulunmadığını belirterek olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği: Emniyet Müdürlüğüne Yapılan Saldırının Terör Bağlantısı Yok

Gaziantep Valiliğinden, emniyet müdürlüğünde dün düzenlenen saldırıda bir saldırganın etkisiz hale getirildiği, bir polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin, şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığının anlaşıldığı bildirildi.

OLAYLA BAĞLANTISI OLAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilik Basın Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 10 Ocak'ta meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada, "Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın (M.K.) adlı şahıs olduğunu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."

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