Gaziantep Üniversitesi Koşamayanlar İçin Koşuyor"

Avrupa Birliği (AB) Bakan Yardımcısı Ali Şahin, "Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Koşamayanlar için Koşuyor" etkinliğine katıldı.



Şahin, GAÜN yerleşkesinde düzenlenen koşu öncesinde yaptığı konuşmada, engellileri engel olarak görmediklerini söyledi.



Bugünkü etkinlikle engelli ve engelsiz bireylerin bir araya geldiklerinde aşamayacakları hiçbir engelin olmadığını gösterdiklerini ifade eden Şahin, engellilerin aciz, işe yaramayan, üretemeyen, koşamayan insanlar olarak görülmesini kabul edemeyeceklerini anlattı.



El birliğinde engellilerin önündeki bariyer ve engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Şahin, "Göreceğiz ki en az engelsiz insanlar kadar onlar da hızlı koşabilecek. Önemli olan fırsat vermek. Daha da önemlisi şuur altındaki sağlıksız engelli fikirleri atabilmek." diye konuştu.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise herkesin birer engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, o yüzden engellilerin sıkıntılarını çözebilecek, hayatlarını kolaylaştırabilecek adımlar atılması gerektiğini kaydetti.



Gaziantep Üniversitesi Engelsiz Yaşam Platformu'nca düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, engelli bireyler ve öğrenciler koştu.