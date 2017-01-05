Gaziantep Toruntay: Asgari Ücrete Yapılan Zam Hayal Kırıklığı

Hak-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, asgari ücrete yapılan zammın hayal kırıklığı olduğunu söyledi.



Gaziantep'te sendika üyeleriyle bir araya gelen Mustafa Toruntay, bin 404 lira olarak belirlenen asgari ücrete yapılan zammın beklenilenin çok altında kaldığını ifade etti. Artışın düşüklüğünün asgari ücret tespit komisyonun yapısından kaynaklandığını dile getiren Toruntay, şöyle dedi:



"2 ay de asgari ücrette yapılacak zammın beklenildiği gibi olmayacağını ifade etmiştim ve bugün yapılan zam bizi haklı çıkardı. Asgari ücrette zamların bu kadar az olmasının sebebi asgari ücret tespit komisyonunun yapısı ile alakalı bir durum. Asgari ücret tespit komisyonun yapısının biran önce değişmesi ve işlevsel hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu asgari ücreti çalışanları hak etmiyor ve biran önce iyileştirilmesini temenni ediyorum."