Gaziantep Ticaret Odası Emitt Fuarında

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Gaziantep tatlarının sunulduğu bir kokteyl verdi.



GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gaziantep Ticaret Odası ve TÜRSAB Gaziantep işbirliğinde hazırlanan Gaziantep standında verilen kokteylde birbirinden özel Gaziantep lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



GTO'nun, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlayan "Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı" kampanyasına her platformda destek vermeye çalıştıklarını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu şunları kaydetti:



"Emitt Fuarında Belediyemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, TÜRSAB Gaziantep şehrimizin tanıtımı için el ele verdik. Gaziantep standında şehrimizin kültür ve turizm değerlerini sergiledik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin konuşmacı olarak katıldığı 'Özgünlükleri ile markalaşan şehirler' panelinde Gaziantep'in gastronomi, tarih, kültür, turizm, üretim ve ticarette taşıdığı özgün değerlerini anlattı. Biz de ziyaretçi ve katılımcılara Gaziantep lezzetlerini sunduk."



Meclis Başkanı Settar Konukoğlu da GTO tarafından hazırlanan Güneşin ve Ateşin Tadı yemek kitabında yer alan tatların sunulduğu kokteylin dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı fuarda büyük ilgi ve beğeni topladığını belirtti.