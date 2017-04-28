Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,47-2,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,47-2,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|kg
|1,09
|1,11
|Kırmızı biber
|kg
|6,00
|6,00
|Mısır
|kg
|0,89
|0,89
|Arpa (Çakır)
|kg
|1,06
|1,11
|Buğday
|kg
|1,05
|1,15
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|kg
|2,47
|2,50
|Nohut (ithal)
|kg
|4,46
|5,60
|Ceviz içi (ithal)
|kg
|21,30
|21,30
|Pirinç
|kg
|2,59
|2,70
|Mercimek (ithal)
|kg
|2,06
|2,87
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