Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,47-2,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,47-2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (sert)kg1,091,11
Kırmızı biberkg6,006,00
Mısırkg0,890,89
Arpa (Çakır)kg1,061,11
Buğdaykg1,051,15
Mercimek (kırmızı kabuklu)kg2,472,50
Nohut (ithal)kg4,465,60
Ceviz içi (ithal)kg21,3021,30
Pirinçkg2,592,70
Mercimek (ithal)kg2,062,87

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