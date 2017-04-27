Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 24,33 - 24,47 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg 24,33 24,47 Badem içi (tatlı) kg 38,00 38,00 Susam kg 4,68 5,35 Buğday (organik) kg 1,40 1,40 Buğday kg 0,99 1,13 Mısır (organik) kg 0,92 1,11 Bulgur (köftelik) kg 1,54 1,54 Pirinç (baldo) kg 6,10 6,10 Pirinç (dökme) kg 3,23 3,23 Bulgur (pilavlık) kg 1,46 1,46 Bulgur (köftelik) kg 1,46 1,46 Bulgur (pilavlık-organik) kg 2,10 2,10