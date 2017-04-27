Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 24,33 - 24,47 liradan işlem gördü.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 24,33 - 24,47 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg24,3324,47
Badem içi (tatlı)kg38,0038,00
Susamkg4,685,35
Buğday (organik)kg1,401,40
Buğdaykg0,991,13
Mısır (organik)kg0,921,11
Bulgur (köftelik)kg1,541,54
Pirinç (baldo)kg6,106,10
Pirinç (dökme)kg3,233,23
Bulgur (pilavlık)kg1,461,46
Bulgur (köftelik)kg1,461,46
Bulgur (pilavlık-organik)kg2,102,10

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gaziantep Ticaret Borsası, Türk Lirası, Gaziantep, Borsa, Antep, Mısır, Gtb, Tl, Pirinç, Buğday
sponsored ads