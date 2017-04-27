Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 24,33 - 24,47 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 24,33 - 24,47 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|24,33
|24,47
|Badem içi (tatlı)
|kg
|38,00
|38,00
|Susam
|kg
|4,68
|5,35
|Buğday (organik)
|kg
|1,40
|1,40
|Buğday
|kg
|0,99
|1,13
|Mısır (organik)
|kg
|0,92
|1,11
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,54
|1,54
|Pirinç (baldo)
|kg
|6,10
|6,10
|Pirinç (dökme)
|kg
|3,23
|3,23
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,46
|1,46
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,46
|1,46
|Bulgur (pilavlık-organik)
|kg
|2,10
|2,10
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