Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 22-23,40 lira arasında satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 22-23,40 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg22,0023,40
Sert buğday (Güneydoğu)kg0,061,11
Sert buğday (İç Anadolu)kg0,971,04
Ekmeklik buğdaykg0,941,05
Çakır Arpakg1,071,11


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