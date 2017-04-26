Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 22-23,40 lira arasında satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 22-23,40 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|22,00
|23,40
|Sert buğday (Güneydoğu)
|kg
|0,06
|1,11
|Sert buğday (İç Anadolu)
|kg
|0,97
|1,04
|Ekmeklik buğday
|kg
|0,94
|1,05
|Çakır Arpa
|kg
|1,07
|1,11
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