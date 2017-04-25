Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 70-90 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 70-90 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|24,00
|24,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|30,50
|32,40
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|53,50
|53,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|56,75
|56,75
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|70,00
|90,00
|Buğday
|kg
|0,90
|1,12
|Arpa
|kg
|1,11
|1,11
|Mısır
|kg
|0,81
|0,81
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,54
|1,54
|Badem içi (kavrulmuş)
|kg
|42,33
|43,62
|Kurumu üzüm (siyah)
|kg
|9,77
|9,77
|Cevizli sucuk
|kg
|14,75
|14,75
|Kırmızı pul biber
|kg
|11,53
|11,53
|Kimyon
|kg
|8,84
|8,84
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