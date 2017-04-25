Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 70-90 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg 24,00 24,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş) kg 30,50 32,40 Antep fıstığı içi (kavrulmuş) kg 53,50 53,50 Antep fıstığı (kırmızı iç) kg 56,75 56,75 Antep fıstığı (boz iç) kg 70,00 90,00 Buğday kg 0,90 1,12 Arpa kg 1,11 1,11 Mısır kg 0,81 0,81 Bulgur (köftelik) kg 1,54 1,54 Badem içi (kavrulmuş) kg 42,33 43,62 Kurumu üzüm (siyah) kg 9,77 9,77 Cevizli sucuk kg 14,75 14,75 Kırmızı pul biber kg 11,53 11,53 Kimyon kg 8,84 8,84