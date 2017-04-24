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Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 69,10 - 81,00 liradan işlem gördü.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 69,10 - 81,00 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)kg69,1081,00
Antep fıstığı (yeşil iç-soyulmuş)kg102,00102,00
Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)kg 26,0026,00
Antep fıstığı (gül iç)kg69,0069,00
Kuru üzüm (siyah)kg10,0010,00
Nar konsantresikg14,0014,35
Kırmızı biber (çöpsüz)kg13,4014,00
Kırmızı pul biberkg9,1518,00
Kırmızı toz biberkg12,0014,50
Buğdaykg0,931,00

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