Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 69,10 - 81,00 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 69,10 - 81,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|69,10
|81,00
|Antep fıstığı (yeşil iç-soyulmuş)
|kg
|102,00
|102,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)
|kg
|26,00
|26,00
|Antep fıstığı (gül iç)
|kg
|69,00
|69,00
|Kuru üzüm (siyah)
|kg
|10,00
|10,00
|Nar konsantresi
|kg
|14,00
|14,35
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|kg
|13,40
|14,00
|Kırmızı pul biber
|kg
|9,15
|18,00
|Kırmızı toz biber
|kg
|12,00
|14,50
|Buğday
|kg
|0,93
|1,00
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