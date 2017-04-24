Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 69,10 - 81,00 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı içi (kavrulmuş) kg 69,10 81,00 Antep fıstığı (yeşil iç-soyulmuş) kg 102,00 102,00 Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite) kg 26,00 26,00 Antep fıstığı (gül iç) kg 69,00 69,00 Kuru üzüm (siyah) kg 10,00 10,00 Nar konsantresi kg 14,00 14,35 Kırmızı biber (çöpsüz) kg 13,40 14,00 Kırmızı pul biber kg 9,15 18,00 Kırmızı toz biber kg 12,00 14,50 Buğday kg 0,93 1,00