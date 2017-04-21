Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş boz Antep fıstığı içinin kilogramı 83 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg 21,99 26,05 Antep fıstığı (kavlak) kg 24,00 24,14 Antep fıstığı (kırmızı iç) kg 51,00 60,00 Antep fıstığı (boz iç) kg 83,00 83,00 Badem içi (tatlı) kg 36,00 38,80 Buğday kg 0,99 1,11