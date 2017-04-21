Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş boz Antep fıstığı içinin kilogramı 83 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş boz Antep fıstığı içinin kilogramı 83 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|21,99
|26,05
|Antep fıstığı (kavlak)
|kg
|24,00
|24,14
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|51,00
|60,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|83,00
|83,00
|Badem içi (tatlı)
|kg
|36,00
|38,80
|Buğday
|kg
|0,99
|1,11
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