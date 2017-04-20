Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|21,00
|25,84
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|31,00
|41,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|48,01
|50,00
|Ceviz ici
|kg
|40,00
|40,00
|Badem içi (tatlı)
|kg
|36,00
|36,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|kg
|16,00
|16,00
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