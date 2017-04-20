Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 31 ila 41 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg 21,00 25,84 Antep fıstığı içi (kavrulmuş) kg 31,00 41,00 Antep fıstığı (kırmızı iç) kg 48,01 50,00 Ceviz ici kg 40,00 40,00 Badem içi (tatlı) kg 36,00 36,00 Ceviz kabuklu (kuru) kg 16,00 16,00