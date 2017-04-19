Gaziantep Ticaret Borsasında Antep fıstığının kilogramı 23,50-24,00 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg 22,00 22,70 Antep fıstığı kg 23,50 24,00 Antep fıstığı (kavrulmuş) kg 28,46 30,50 Antep fıstığı (çifte kavrulmuş) kg 26,00 26,00 Antep fıstığı (iç) kg 63,00 63,00 Antep fıstığı (kırmızı iç) kg 53,00 58,00 Buğday (ekmeklik) kg 1,05 1,15 Mısır kg 0,89 0,90 Bulgur (Çekilmiş) kg 1,34 1,45 Biber (kırmızı) kg 9,70 10,00