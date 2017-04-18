Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 62,50 - 69,10 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (yeşil iç ekstra) kg 95,00 95,00 Antep fıstığı içi(kavrulmuş) kg 62,50 69,10 Antep fıstığı (gül iç) kg 62,00 69,00 Kuru ceviz (kabuklu) kg 18,89 18,89 Bulgur (köftelik) kg 1,49 1,51 Bulgur (pilavlık) kg 1,49 1,52 Buğday kg 0,95 1,12 Arpa kg 0,90 0,90 Mısır kg 0,92 1,11 Pirinç (dökme) kg 2,96 2,98