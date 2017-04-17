Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 42,00 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kavlak) kg 30,00 30,00 Antep fıstığı (çıtlak-kavlak) kg 38,00 38,00 Antep fıstığı (kavrulmuş) kg 42,00 42,00 Susam kg 5,00 5,00 Kekik kg 5,50 5,50 Nane (çöplü) kg 4,75 4,75 Buğday (sert) kg 1,32 1,32 Buğday kg 0,95 1,11 Arpa kg 1,06 1,06 Mısır kg 0,88 0,88 Bulgur (köftelik) kg 1,53 1,54