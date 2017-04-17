Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 42,00 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 42,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|kg
|30,00
|30,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|kg
|38,00
|38,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|42,00
|42,00
|Susam
|kg
|5,00
|5,00
|Kekik
|kg
|5,50
|5,50
|Nane (çöplü)
|kg
|4,75
|4,75
|Buğday (sert)
|kg
|1,32
|1,32
|Buğday
|kg
|0,95
|1,11
|Arpa
|kg
|1,06
|1,06
|Mısır
|kg
|0,88
|0,88
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,53
|1,54
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