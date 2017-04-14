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Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg23,7026,05
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) kg62,5062,50
Kuru üzüm (siyah)kg7,7511,50
Buğdaykg0,971,16
Arpakg0,800,80
Canlı Danakg6,4506,800

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