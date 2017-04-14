Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg 23,70 26,05 Antep fıstığı içi (kavrulmuş) kg 62,50 62,50 Kuru üzüm (siyah) kg 7,75 11,50 Buğday kg 0,97 1,16 Arpa kg 0,80 0,80 Canlı Dana kg 6,450 6,800