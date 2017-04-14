Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|23,70
|26,05
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|62,50
|62,50
|Kuru üzüm (siyah)
|kg
|7,75
|11,50
|Buğday
|kg
|0,97
|1,16
|Arpa
|kg
|0,80
|0,80
|Canlı Dana
|kg
|6,450
|6,800
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