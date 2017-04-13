Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 73,00 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 73,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|26,05
|26,05
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|30,00
|37,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)
|kg
|24,00
|25,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)
|kg
|20,00
|22,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|73,00
|73,00
|Kırmızı pul biber
|kg
|13,00
|14,00
|Buğday (yumuşak-ithal)
|kg
|0,65
|0,70
|Buğday
|kg
|0,93
|1,25
|Arpa (2. kalite)
|kg
|0,82
|0,82
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|kg
|2,25
|2,25
|Kuzu eti (gövde)
|kg
|31,50
|31,50
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