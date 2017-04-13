Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 73,00 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg 26,05 26,05 Antep fıstığı (kavrulmuş) kg 30,00 37,50 Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite) kg 24,00 25,00 Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı) kg 20,00 22,00 Antep fıstığı (boz iç) kg 73,00 73,00 Kırmızı pul biber kg 13,00 14,00 Buğday (yumuşak-ithal) kg 0,65 0,70 Buğday kg 0,93 1,25 Arpa (2. kalite) kg 0,82 0,82 Kırmızı mercimek (kabuklu) kg 2,25 2,25 Kuzu eti (gövde) kg 31,50 31,50