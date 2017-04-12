Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|62,50
|62,50
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,48
|1,53
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,48
|1,48
|Bulgur (çekilmiş)
|kg
|1,48
|1,48
|Pirinç (ithal)
|kg
|2,37
|2,37
|Mısır (organik)
|kg
|0,92
|1,11
|Buğday
|kg
|0,98
|1,11
|Kırmızı mercimek (iç)
|kg
|3,31
|3,46
|Nohut (naturel)
|kg
|6,00
|6,00
|Badem içi (tatlı)
|kg
|39,00
|39,00
|Kırmızı mercimek iç (organik)
|kg
|6,06
|7,12
|Arpa (organik)
|kg
|1,20
|1,20
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