Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı içi (kavrulmuş) kg 62,50 62,50 Bulgur (pilavlık) kg 1,48 1,53 Bulgur (köftelik) kg 1,48 1,48 Bulgur (çekilmiş) kg 1,48 1,48 Pirinç (ithal) kg 2,37 2,37 Mısır (organik) kg 0,92 1,11 Buğday kg 0,98 1,11 Kırmızı mercimek (iç) kg 3,31 3,46 Nohut (naturel) kg 6,00 6,00 Badem içi (tatlı) kg 39,00 39,00 Kırmızı mercimek iç (organik) kg 6,06 7,12 Arpa (organik) kg 1,20 1,20