Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 78-88,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 78-88,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|78,00
|88,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|37,50
|38,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|kg
|34,94
|34,94
|Buğday
|kg
|0,86
|1,18
|Dana eti
|kg
|25,00
|25,50
|Üzüm kurusu (siyah)
|kg
|8,80
|8,80
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