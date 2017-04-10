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Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 78-88,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 78-88,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) kg78,0088,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)kg37,5038,00
Antep fıstığı (boz kavlak) kg34,9434,94
Buğdaykg0,861,18
Dana etikg25,0025,50
Üzüm kurusu (siyah) kg8,808,80

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