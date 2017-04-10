Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 78-88,50 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (boz iç) kg 78,00 88,50 Antep fıstığı (kavrulmuş) kg 37,50 38,00 Antep fıstığı (boz kavlak) kg 34,94 34,94 Buğday kg 0,86 1,18 Dana eti kg 25,00 25,50 Üzüm kurusu (siyah) kg 8,80 8,80