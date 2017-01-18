Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 23 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kavlak) kg 23,00 23,00 Antep fıstığı (boz iç) kg 55,00 73,60 Antep fıstığı (meverdi) kg 50,00 50,00 Antep fıstığı (kırmızı iç) kg 48,00 48,00 Kırmızı pul biber kg 8,50 9,00



Ekmeklik buğday kg 0,90 1,05 Mısır kg 0,74 0,81 Arpa (çakır) kg 0,87 0,87 Nohut (organik) kg 6,75 6,75 Kırmızı kabuklu mercimek kg 2,90 2,90