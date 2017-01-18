Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 23 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|kg
|23,00
|23,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|55,00
|73,60
|Antep fıstığı (meverdi)
|kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|48,00
|48,00
|Kırmızı pul biber
|kg
|8,50
|9,00
|Ekmeklik buğday
|kg
|0,90
|1,05
|Mısır
|kg
|0,74
|0,81
|Arpa (çakır)
|kg
|0,87
|0,87
|Nohut (organik)
|kg
|6,75
|6,75
|Kırmızı kabuklu mercimek
|kg
|2,90
|2,90