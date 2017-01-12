Gaziantep Ticaret Borsasında ceviz içinin kilogramı 30-31 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kg 0,85 1,04 Arpa (organik) kg 0,99 1,07 Mısır (organik) kg 0,87 0,93 Pirinç (baldo) kg 6,50 6,50 Makarna (paketli) kg 2,30 2,30 Bulgur (köftelik/organik) kg 2,00 2,00 Mercimek iç (organik) kg 5,10 5,10 Mercimek (yeşil) kg 5,75 5,75 Nohut naturel kg 5,50 5,50 Nohut (organik) kg 6,75 6,75 Fasulye dermason kg 5,25 5,25 Ceviz içi kg 30,00 31,00 Badem içi (tatlı) kg 31,94 31,94