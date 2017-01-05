Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığı 17 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|17,00
|17,00
|Arpa (organik)
|kg
|0,80
|0,80
|Buğday
|kg
|0,99
|1,03
|Mısır
|kg
|0,69
|0,84
|Pirinç (ithal)
|kg
|2,33
|2,33
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,36
|1,70
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,36
|1,70
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|kg
|3,48
|3,85
|Badem içi (tatlı)
|kg
|36,25
|37,00
|Ceviz içi (kırık)
|kg
|28,00
|28,00