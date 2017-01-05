Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığı 17 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) kg 17,00 17,00 Arpa (organik) kg 0,80 0,80 Buğday kg 0,99 1,03 Mısır kg 0,69 0,84 Pirinç (ithal) kg 2,33 2,33 Bulgur (pilavlık) kg 1,36 1,70 Bulgur (köftelik) kg 1,36 1,70 Kırmızı mercimek (kabuklu) kg 3,48 3,85 Badem içi (tatlı) kg 36,25 37,00 Ceviz içi (kırık) kg 28,00 28,00