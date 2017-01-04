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Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş iç Antep fıstığı 46,95 liradan işlem gördü.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş iç Antep fıstığı 46,95 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı iç (kavrulmuş) kg46,9546,95
Arpa (organik) kg1,101,10
Buğday kg0,831,05
Buğday (organik) kg1,101,10
Mısır kg0,840,84
Mısır (organik) kg0,870,95
Pirinç (ithal) kg2,372,37
Bulgur (pilavlık) kg1,38 1,39
Bulgur (köftelik) kg1,381,38
Kırmızı mercimek (kabuklu) kg2,802,80
Kırmızı mercimek (iç) kg3,703,70

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