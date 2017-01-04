Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş iç Antep fıstığı 46,95 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı iç (kavrulmuş) kg 46,95 46,95 Arpa (organik) kg 1,10 1,10 Buğday kg 0,83 1,05 Buğday (organik) kg 1,10 1,10 Mısır kg 0,84 0,84 Mısır (organik) kg 0,87 0,95 Pirinç (ithal) kg 2,37 2,37 Bulgur (pilavlık) kg 1,38 1,39 Bulgur (köftelik) kg 1,38 1,38 Kırmızı mercimek (kabuklu) kg 2,80 2,80 Kırmızı mercimek (iç) kg 3,70 3,70