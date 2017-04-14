Gaziantep'ten Kısa Kısa

Yavuzeli ilçesinde okullar arası bilgi yarışması yapıldı.,



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik bilgi yarışmasına 9 okul katıldı.



Yarışmaya İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Emniyet Amir Vekili Müslüm Arslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit ve okul müdürleri katıldı.



20 sorunun yöneltildiği yarışmada Şehit İbrahim Solak İlköğretim Okulu ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu birinci oldu.



Öğrencilerin 23 Nisan'da ödüllendirileceği belirtildi.



İslahiye'de kaçak sigara operasyonu



İslahiye'de bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Dervişpaşa Mahallesi'nde N.S'nin işlettiği bakkala baskın yaptı.



Polis, iş yerinde gümrük kaçağı bin 100 paket sigara ele geçirdi.



Kaçak sigaralara el koyan polis, Suriye uyruklu olduğu belirtilen N.S'yi gözaltına aldı.