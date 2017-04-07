Gaziantep'ten Kısa Kısa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimleri Kurslarında (GASMEK) "Direnişten Dirilişe 15 Temmuz Konferansı" verildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, konferansta, insan hafızasının bazı şeyleri çok çabuk unuttuğunu, o yüzden ara sıra bazı konuların ciddi bir şekilde hatırlanması gerektiğini belirtti.



15 Temmuz darbe girişimine dikkat çeken Köken, "Biz kime teşekkür, kime şükredeceğimiz konusunu karıştırdığımız gün başımıza gelmeyen kalmıyor. O yüzden Allah ile aranıza kimseyi koymayın." açıklamasında bulundu.



Diğer bazı konuşmacıların ardından GASMEK orkestrası, "Direnişten Dirilişe 15 Temmuz" konseri verdi.



Otizm konulu seminer



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce "Otizm ve Otizmin Erken Belirtileri" ve "Otizmde Eğitime Yeni Bir Bakış" konulu eğitim verildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Çetin Emeç toplantı salonundaki seminerde, otizm dostu şehir olmak amacıyla çıkılan bu yolda otizm konusunda toplumsal bir duyarlılık sağlamanın hızlı ve etkin çözümler üretebilmek için çok önemli olduğunu belirtti.