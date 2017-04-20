Gaziantep'teki Zincirleme Trafik Kazası

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.



Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda 4 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden baba Sinan (41), annesi Sevim (61) çocukları Furkan (1) ve Buğlem Torun (6) ve eniştesi Hasan Koca'nın (42) cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Cenazelerin öğlen namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.



Ailenin Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'e ziyarete gittikleri, Gaziantep'e dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.



Dün akşam Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.