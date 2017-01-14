Gaziantep'teki Trafik Kazası

Gaziantep'te 12 Ocakta kaza yapan askere müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan sağlık görevlisinin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Caddesindeki trafik kazasında yaralanan askerlere müdahale ettiği sırada Oğuzhan Pekmezci'nin kullandığı 27 DN 709 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan acil tıp teknisyeni İlknur Tiryaki Bedir'in (29), Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Bedir'in hayati tehlikeyi atlattığı, geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü belirtildi.



12 Ocak'ta Adil Erhan Özdurmuş'un (20) kullandığı 27 KT 303 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi'nde şarampole devrilmiş, kazada, üzerlerinde asker üniforması bulunan Özdurmuş ve Enes Birincioğlu (20) yaralanmıştı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken, Oğuzhan Pekmezci idaresindeki 27 DN 709 plakalı otomobil sağlık görevlileri İlknur Tiryaki Bedir ve Berna Kavak'a çarpmış, bu kazada da sağlık görevlileri yaralanmıştı.