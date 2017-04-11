Gaziantep'teki Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C-MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'teki Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C-MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Nisan'da düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan zanlılar, işlemleri tamamlandıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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