Gaziantep'teki Tarihi Konaklar "Hayat" Buluyor

YETER ERDİNE - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yaz günlerinde, yaşamın büyük bölümünün geçtiği bahçelerine "Hayat" denilen, tarihi Gaziantep evlerinden bir kısmı müze, kır kahvesi ve butik olarak turizme hizmet vermek üzere restore edildi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi evlerin, dönemin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini söyledi.



Yüklü bir devenin geçebileceği genişlikteki sokaklarda birbirine bakan binalardan oluşan "Antep evlerinin", komşuluk ilişkilerine de olumlu katkıda bulunduğunu dile getiren Gürsel, mahremiyetin ön planda tutulduğu yapıların sokağa bakan kısımlarının ise cumbalı olduğunu ve binalarda insanlarınki kadar diğer canlı yaşamının da önemsendiğini kaydetti.



Gürsel, kentte sivil mimari örneği 650 civarında tescilli yapı bulunduğunu ve bunların bir kısmının turizme hizmet ettiğini bildirdi.



Yaklaşık 35 konak onarıldı



Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, sokak sağlıklaştırma açısından, 2-3 mahalle dışında kentsel sit alanı içerisinde yer alan evlerin tamamını elden geçirdiğini aktaran Gürsel, "Restorasyon açısından 30-35 civarında yapıya müdahale ettik. Tam anlamıyla restore ettik. Çoğunluğu müzeye dönüştürüldü. Yine kır kahvesi, butik otel olarak işlevlendirdiğimiz projelerimiz de var. Restoran başlığıyla ilerleyen projelerimiz de var. Sosyal tesislere dönüştürdüğümüz projelerimiz, kamu kurumlarını yerleştirdiğimiz yapılar var." diye konuştu.



Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki bir konağın onarımını sürdürdüklerine işaret eden Murat Gürsel, söz konusu yapının, tipik Gaziantep geleneksel konut mimarisini çok net yansıtan özellikte olduğunu vurguladı.



Üç bloktan oluşan, ortada avlu kısmı yer alan evin restorasyonunun yaklaşık 8 aydan bu yana sürdürüldüğüne dikkati çeken Gürsel, "Buranın onarımı tamamlanma aşamasına geldi. Restorasyonu tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesinin konuk evi olarak işlevlendirmeyi düşünüyoruz. Tescilli, korunması gereken kültür varlıklarımızın tamamı bizim için çok değerli ve önemli. Bu onarımlar, geçmiş yaşamın korunması ve gelecek nesillere bir şekilde aktarılması için yapılmış en önemli faaliyetlerden bir tanesidir." ifadesini kullandı.



Gürsel, söz konusu yapılarda faaliyet gösteren işletmelerin, UNESCO tarafından gastronomi alanında koruma altına alınan Gaziantep'i ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldığını söyledi.