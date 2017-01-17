Gaziantep'teki Suriyeli Cinayeti

Gaziantep'te 2 gün önce yol kenarına atılan Suriyeli şahsın öldürülmesi olayını araştıran polis ekipleri, daha önceden mühürlenmiş bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Polis ekipleri baskında, didik didik aradığı güvenlik kameralarının kayıt cihazını bulamadı.



Gaziantep'te polis ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi 306 cadde üzerindeki yol kenarında 37 yaşındaki Suriye uyruklu Ebu Mahali'nin cesedini bulmuştu. Tabanca ile öldürülen Mahali'nin cinayetini araştıran polis ekipleri, olayın zanlılarına ulaşmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, ellerinde silahlarla olayın zanlıları ile alakalı olduğu belirlenen ve daha önceden mühürlenmiş bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Şüpheli şahıs ya da şahısların içeride olması ihtimaline karşı elleri tetikte gezen polis ekipleri, içeride didik didik cinayeti aydınlatacak iz aradı. Ekipler, son olarak ise içeride bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemek için kameraların kayıt cihazını aradı. Ekipler, tüm aramalarına rağmen cihazın yerinde olmadığını belirledi.



Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kapıyı tekrar mühürleyerek, eğlence merkezinden ayrıldı. - GAZİANTEP