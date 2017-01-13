Gaziantep'teki PKK Operasyonu

İslahiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 11 Ocak'ta gözaltına alınan ve aralarında 2015 seçimlerinde HDP Gaziantep milletvekili adayı emekli Hasan Sarı'nın da bulunduğu 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Zanlılardan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı, Hasan Sarı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.