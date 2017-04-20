Gaziantep'teki Kazada Ölen 5 Kişinin Kimlikleri Belirlendi

GAZİANTEP'te dün gece dört otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamlarını yitiren 2'si çocuk 5 kişinin otopsi işlemleri tamamlanarak kimlikleri belirlendi. Kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobilin bulunduğu ailenin Şanlıurfa'dan geziden döndükleri ortaya çıktı.



Gaziantep-Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde dün gece meydana gelen kazada, Nizip'ten Gaziantep yönüne ilerleyen Hasan Koca yönetimindeki 27 UY 894 plakalı otomobil, iddiaya göre dikkatsizlik ve şerit ihlali sonucu karşı yönden gelen 27 LB 409 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobilin arkasından gelen 63 E 3318 ve 01 BKG 61 plakalı otomobiller de kaza yapan araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamlarını yitiren 2'si çocuk 5 kişinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.



Can pazarının yaşandığı kazada ölenlerin 27 UY 894 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Koca ile araçta bulunan Sinan Torun, 1 yaşındaki Furkan Torun, 6 yaşındaki Buğlem Torun ve Sevim Torun olduğu belirlendi. Kazada yaşamını yitiren Buğlem ve Furkan'ın, Sinan Torun'un çocukları olduğu belirlendi. Sevim Torun'un ise Sinan Torun'un annesi ve sürücü Hasan Koca'nın da kayınvalidesi olduğu saptandı. Aynı kazada yaralanan 6 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği ve yaralılardan Nuriye Torun'un eşi ve 2 çocuğunu kaybettiğini bilmediği kaydedildi.



Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, ailenin geziye gittikleri Şanlıurfa'dan Gaziantep'e döndükleri ifade edildi.



- Gaziantep