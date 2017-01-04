Gaziantep'teki Hırsızlık

Gaziantep'teki bir işyerinden 180 bin lira çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince kent genelindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili bir dizi çalışma yapıldı.



Bu kapsamda Ulus Mahallesi Mahmut Ersoy Caddesinde faaliyet gösteren bir temizlik firmasından 27 Aralık'ta 180 bin lira para çalışmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, M.A.D ve H.Ö. adlı zanlılar yakalandı. M.A.D'nin evinde yapılan aramada, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 14 mermi, 11 matkap ucu, 1 spiral makinası ve 1 kılıç ele geçirildi.





Zanlılardan M.A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.Ö. ise serbest bırakıldı.