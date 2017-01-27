Gaziantep'teki Fetö Soruşturması

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki yapılanmasına yönelik hazırlanan 188 sanıklı iddianameyi kabul eden 7. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 21 sanığı tahliye etti.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik örgütün polisteki yapılanması hakkında hazırlanan 188 sanıklı iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Dosyayı inceleyen ve sanık avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 21 polisin tahliye edilmesine karar verdi.