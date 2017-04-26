Gaziantep'teki Fetö Operasyonunda 82 Gözaltı

GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 82 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'teki Fetö Operasyonunda 82 Gözaltı

GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 82 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün Gaziantep'te belirlenen çok sayıda adrese polis tarafından eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde de arama yapılan baskınlarda 82 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı. - Gaziantep

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