Gaziantep'teki Fetö Operasyonunda 82 Gözaltı
GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 82 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 82 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün Gaziantep'te belirlenen çok sayıda adrese polis tarafından eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde de arama yapılan baskınlarda 82 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı. - Gaziantep