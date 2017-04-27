Gaziantep'teki Fetö Operasyonunda 25 Gözaltı

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem imamları'na yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Gaziantep'teki 106 'mahrem imamı'na yönelik operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



71 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda cep telefonu, dijital veri ve yasaklı yayın ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"İlimizde FETÖ/PDY terör örgütünün (106) Mahrem İmamına yönelik 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eşzamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Yapılan operasyonlarda 5 şüphelinin yurt dışında bulundukları, 35 şüphelinin daha önce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında yakalandıkları ve halen tutuklu bulundukları anlaşılmıştır. Yurt içindeki şüphelilerin yakalanması için toplam 71 farklı adreste yapılan aramalarda 25 şahıs yakalanmış, 41 firari şahsın aranmasına devam edilmektedir. Yapılan aramalarda şahıslara ait çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, flaş bellek ve yasaklı yayın (kitap) ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte elaman temin etmek suçlarından işlem başlatılmıştır." - Gaziantep