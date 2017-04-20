Gaziantep'teki Feci Kazada Ölen ve Yaralananların İsimleri Belli Oldu

Gaziantep'te meydana gelen feci kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden Hasan Koca idaresindeki 27 UY 894 plakalı araç, sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu ters istikametten gelen Burak K.'nın kullandığı 27 LB 409 plakalı ciple çarpışmış, ardından ise Mustafa D hakimiyetindeki 01 BK 661 plakalı otomobil ile Abdullah A. idaresindeki 63 E 3318 plakalı araçlar da kazaya karışmıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan 5 kişi feci şekilde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralanmıştı. Aynı araçta bulunan Furkan ve Buğlem Torun kardeşler kazada yaşamını yitirmiş, cenazeleri ise aynı tabuta konulmuştu.



Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin 27 UY 894 plakalı aracın sürücüsü Hasan Koca (41) ile aynı araçta bulunan Sinan Torun, 1 yaşındaki oğlu Furkan Torun, 6 yaşındaki kızı Buğlem Torun, 59 yaşındaki Sevim Torun olduğu öğrenildi. Kazada sürücü Hasan Koca'nın eşi Sema Koca ile Buğlem ve Furkan kardeşlerin annesi Nuriye Torun, cip sürücüsü Burak K., cipte bulunan Recep Sunar ve diğer araçta bulunan Ömer Arslan'ın yaralandığı belirlendi.



Aynı kazada, eşini, kayınvalidesini ve 2 çocuğunu kaybeden 30 yaşındaki Nuriye Torun ile ölen sürücünün eşi Sema Torun, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşlerini kazada kaybeden kadınların yoğun bakımda bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP