Gaziantep'teki Cinayetin Ayrıntıları Netleşti

Gaziantep'te önceki gün boş bir arazide bulunan erkek cesediyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.



Olay, önceki sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide yaşanmıştı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte boş arazide bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, darp izleri de bulunan erkek cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. İnceleme sonrası cesedin 17 yaşındaki Muhittin K.'ya ait olduğu anlaşılmıştı.



Gece yarısı operasyonla yakalandılar



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırma ve teknik takip sonucu cinayet zanlılarının adreslerine ulaşıldı. Önceki gece saat 03.00'te evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınan Halil K., Y.E. ve A.Y. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Hırsızlık mallarını paylaşamamışlar



Gözaltında bulunan 3 şahsın alınan ifadelerinde, 6 gün önce evinden ayrılarak Halil K.'nın evinde kalan Muhittin Y.'nın, çaldıkları malları paylaşamadıkları için öldürüldüğünü itiraf ettikleri ileri sürüldü. Öte yandan, Halil K.'nın yaşadığı bodrum katında akşam saatlerinde av tüfeği ile öldürülen Muhittin Y.'nin cesedinin ise gece sabaha karşı evden çıkarılarak boş araziye atıldığı öğrenildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgulamanın ardından Y.E. ve A.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Halil K. (19) ise yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP