Gaziantep'teki Çatışma

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan İmrak'ın tedavisine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilecek.



İl Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı saldırgan Müslüm Kasar'ın etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan ve ambulansla SEV Amerikan Hastanesine kaldırılan polis memuru Hakan İmrak, sol gözünden ameliyat edildi.



İmrak, tedavisinin geri kalan bölümü için Sağlık Bakanlığına ait uçakla Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına 10 Ocak'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda, saldırgan etkisiz hale getirilmiş, bir polis memuru da yaralanmıştı.