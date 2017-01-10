Gaziantep'teki Çatışma

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı.



Çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde patlayıcı ya da düzenek bulunup bulunmadığını inceleyen olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra buradan ayrıldı.



Etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi, cenaze aracıyla İl Emniyet Müdürlüğü önünden alınarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Çatışmanın ardından güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatılan emniyetin çevresindeki yollar da yeniden trafiğe açıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki park halindeki araçlar, çalışmalar kapsamında çekildi.



Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede durum normale döndü.