Gaziantep'teki Çatışma

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan çatışmada yaralanan polis memurunun tedavisi sürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde çıkan, bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından yaralanan ve ambulansla SEV Amerikan Hastanesine kaldırılan polis memurunun ameliyata alındığı belirtildi.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan polisin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bu arada İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve bazı birim amirleri, yaralı polisin tedavi gördüğü hastaneye giderek, yetkililerden sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.