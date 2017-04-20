Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası 5 Ölü, 6 Yaralı Ek Cenazeler Adli Tıp'tan Alındı

Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası 5 Ölü, 6 Yaralı Ek Cenazeler Adli Tıp'tan Alındı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Zincirleme Trafik Kazası, Gaziantep, Adli Tıp, Antep, Ölüm, Öldü, Ölü, Cenaze