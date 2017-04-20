Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası 5 Ölü, 6 Yaralı Ek Cenazeler Adli Tıp'tan Alındı

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası 5 ölü, 6 yaralı ek cenazeler adli tıp'tan alındı(Tür: Yurt)

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası 5 ölü, 6 yaralı ek cenazeler adli tıp'tan alındı

(Tür: Yurt)

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