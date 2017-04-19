Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 5 Ölü, 5 Yaralı
Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan ilk bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde 3 aracın karıştığı kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale çalışmaları devam ediyor.
Bölgede ulaşım karşılıklı olarak trafiğe kapatıldı.