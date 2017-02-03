Gaziantep'te Zabıtanın Yağ Denetimi

Gaziantep'te sahte yağ üretildiği ihbarı alan zabıta ekipleri bazı tesislere yönelik operasyon gerçekleştirerek denetledi.



Edinilen bilgiye göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezinde (GATEM) bazı iş yerlerinde sahte yağ üretildiği ihbarı aldı. Çok sayıda zabıta ekibi yağ üretim tesislerine giderek eş zamanlı denetim yaptı.



Yapılan uygulama sonrası şüpheli bulunan bazı tesislerdeki yağlardan numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara götürülürken bir tesise ise uygunsuz koşullarda yağ üretimi yaptığı için cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP