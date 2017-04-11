Gaziantep'te Yeni Parklar İnşa Ediliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırılan 150 bin metrekarelik alana yeşil alan ve park yapacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde vatandaşların dinlenebileceği alanlar ile yeşil alanların çoğaltılması kapsamda kamulaştırılan boş araziye "25 Aralık Kent Parkı" yapılıyor.



Büyükşehir Belediyesi fidanlığından başlayarak Hobi Bahçesi'ne kadar olan alana yapılacak yeşil alan ve park projesiyle, çarpık yapılaşmanın yoğun olarak görüldüğü bölgede bulunan genç nüfusun rehabilite edilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak spora yönlendirilmesi amaçlanıyor.



Bölgenin dokusunda ayırt edici bir kimlik oluşturulması hedeflenen parkta, spor sahaları, çocuk kütüphaneleri ve oyun alanları yer alacak.